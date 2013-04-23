Нужно сделать сайт интернет-магазин автозапчастей. На Joomla, желательнее всего (я в ней частично разбираюсь и смогу заниматься наполнением сайта после работы). Но не принципиально уж сильно. Главное в сайте - удобство заказа и просмотра большого ...
Подключить автоплатежи interkassa к сайту
Здравствуйте, у меня есть сайт, где имеются товары. Мне нужно сделать автоприем платежей через сервис interkassa, прошу не беспокоить тех, кто не знаком с данным сервисом и не имеет опыта.
Нужно сделать так: пользователь должен положить сумму через интеркассу, неважно, через какую платежную систему. Он прописывает сам сумму, которую хочет положить. Кладет, и переходит обратно на мой сайт. После чего нужно, чтобы данная сумма записалась в файл бд именно того пользователя, который кладет деньги, и отобразилась у него в личном кабинете через переменную. После этого на эту сумму он уже покупает товары.
Я подключил интеркасу, но не разберусь, как записать переменную суммы, не разобрался, куда приходит информация о платеже и в каком виде.
Регистрация пользователей и т.д. на моем сайте сделано на php.
Кто готов помочь, прошу написать мне, также укажите сумму, за которую сможете помочь.
e-mail: [email protected]
skype: pashka1538
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