Подключить автоплатежи interkassa к сайту

Здравствуйте, у меня есть сайт, где имеются товары. Мне нужно сделать автоприем платежей через сервис interkassa, прошу не беспокоить тех, кто не знаком с данным сервисом и не имеет опыта.

Нужно сделать так: пользователь должен положить сумму через интеркассу, неважно, через какую платежную систему. Он прописывает сам сумму, которую хочет положить. Кладет, и переходит обратно на мой сайт. После чего нужно, чтобы данная сумма записалась в файл бд именно того пользователя, который кладет деньги, и отобразилась у него в личном кабинете через переменную. После этого на эту сумму он уже покупает товары.

Я подключил интеркасу, но не разберусь, как записать переменную суммы, не разобрался, куда приходит информация о платеже и в каком виде.

Регистрация пользователей и т.д. на моем сайте сделано на php.

Кто готов помочь, прошу написать мне, также укажите сумму, за которую сможете помочь.

e-mail: [email protected]

skype: pashka1538