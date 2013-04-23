Подключить автоплатежи interkassa к сайту

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Здравствуйте, у меня есть сайт, где имеются товары. Мне нужно сделать автоприем платежей через сервис interkassa, прошу не беспокоить тех, кто не знаком с данным сервисом и не имеет опыта.

Нужно сделать так: пользователь должен положить сумму через интеркассу, неважно, через какую платежную систему. Он прописывает сам сумму, которую хочет положить. Кладет, и переходит обратно на мой сайт. После чего нужно, чтобы данная сумма записалась в файл бд именно того пользователя, который кладет деньги, и отобразилась у него в личном кабинете через переменную. После этого на эту сумму он уже покупает товары.

Я подключил интеркасу, но не разберусь, как записать переменную суммы, не разобрался, куда приходит информация о платеже и в каком виде.

Регистрация пользователей и т.д. на моем сайте сделано на php.

Кто готов помочь, прошу написать мне, также укажите сумму, за которую сможете помочь.

e-mail: [email protected]

skype: pashka1538

PHP
12 лет назад
zveen
Звен 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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