Аналог сайта

Нужен сайт аналог http://shop.konoos.ru/.

Очень желательно на joomla 2.5 с virtuemart.

Не требую полной копии можно подобрать похожий шаблон и настроить его соответственно.

Подробное ТЗ:

1. Главная страница должна выглядеть как здесь http://konoos.ru/ (со слайдером и рекомендуемыми товарами)

2. Все остальные страницы - как здесь http://shop.konoos.ru/

3.САМОЕ ВАЖНОЕ! Страница ТОВАРА должна быть построена как описано на картинке в приложении (желательно копия этой страницы) т.е. без каких либо меню и ссылок.

4.При нажатии на кнопку "купить" должно приходить письмо на почту админа магазина с данными из полей и названием товара

Работа на вашем хостинге, по завершении я оплачиваю, а вы скидываете мне файлы сайта и БД.