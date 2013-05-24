Аналог сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок213 просмотров

Нужен сайт аналог http://shop.konoos.ru/.

Очень желательно на joomla 2.5 с virtuemart.

Не требую полной копии можно подобрать похожий шаблон и настроить его соответственно.

Подробное ТЗ:

1. Главная страница должна выглядеть как здесь http://konoos.ru/ (со слайдером и рекомендуемыми товарами)

2. Все остальные страницы - как здесь http://shop.konoos.ru/

3.САМОЕ ВАЖНОЕ! Страница ТОВАРА должна быть построена как описано на картинке в приложении (желательно копия этой страницы) т.е. без каких либо меню и ссылок.

4.При нажатии на кнопку "купить" должно приходить письмо на почту админа магазина с данными из полей и названием товара

Работа на вашем хостинге, по завершении я оплачиваю, а вы скидываете мне файлы сайта и БД.

Joomla
12 лет назад
navygator87
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
12 лет назад
$250
7 дней
Работа выполнена качественно, даже сам не ожидал получиться такой качественный аналог сайта. Все мои задания требующие программирования и нестандартных изменений шаблонов также выполнены на высоком уровне. Лишних разговоров и утомительной переписки (как это часто бывает с другими) не было - и это радует. Единственное хочу пожелать Игорю на будущее рассчитывать свои силы и называть реальные сроки исполнения, работа была выполнена с задержкой. А в остальном претензий нет, и с удовольствием буду обращаться Игорю с заказами в будущем.
Приятно было работать с заказчиком, знает что хочет получить. Четко и ясно, по оплате проблем не было все по договоренностям, буду рад и в дальнейшем работать с Иваном.

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
12 лет назад

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