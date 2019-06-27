Сайт под ключ для торговой компании.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт27 заявок256 просмотров

Требуется исполнитель для создания сайта под ключ для компании по оптовой торговле металлопрокатом. 

Разработка дизайна, вёрстка, наполнение, выгрузка на хостинг заказчика.Сайт компании на 6-8 страниц с каталогом. Создание 12-и лендингов. Подключение Яндекс.Метрики, Гугл.Аналитики. Сжатые сроки исполнения. 

6 лет назад
Ant-naz-79
Алексей 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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