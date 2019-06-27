Добрый день. Необходимо создать сайт, по сути выполнить копию этого сайта https://clck.ru/GjXu8 со всем его функционалом. И написать скрипт, который будет парсить информацию с тайского сайта аукциона - https://www.appleauction.co.th. Пример странички для парсинга: https://www.appleauction.co.th/catalog/CR/6206UDN02021001. При нажатии на позицию ...
Создание сайта под ключ
Добрый день! Нам необходимо создать сайт под ключ ремонтно-строительной компании
Сайт должен быть минималистичный, креативный и продающий! Адаптирован под пк, мобильные и планшеты
По структуре на сайте будет главная страница, контакты и еще около 15 аналогичных страниц с услугами
Изначально вы предоставляете дизайн по которому будем работать, мы его корректируем и далее собираем весь сайт
жду ваших предложений
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