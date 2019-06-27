Создание сайта под ключ

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Закрыт29 заявок271 просмотр

Добрый день! Нам необходимо создать сайт под ключ ремонтно-строительной компании 

Сайт должен быть минималистичный, креативный и продающий! Адаптирован под пк, мобильные и планшеты 

По структуре на сайте будет главная страница, контакты и еще около 15 аналогичных страниц с услугами 

Изначально вы предоставляете дизайн по которому будем работать, мы его корректируем и далее собираем весь сайт 

жду ваших предложений 

6 лет назад
fedorovboriss
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров