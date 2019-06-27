Создание сайта под ключ

Добрый день! Нам необходимо создать сайт под ключ ремонтно-строительной компании

Сайт должен быть минималистичный, креативный и продающий! Адаптирован под пк, мобильные и планшеты

По структуре на сайте будет главная страница, контакты и еще около 15 аналогичных страниц с услугами

Изначально вы предоставляете дизайн по которому будем работать, мы его корректируем и далее собираем весь сайт

жду ваших предложений