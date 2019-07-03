Сайт недвижимости

Добрый день.

Необходимо создать сайт по недвижимости Таиланда, выполнить ТОЧНУЮ КОПИЮ этого сайта - https://clck.ru/GqdNo со всем его дизайном, фильтрами, функционалом и с точной копией мобильной версией! Позиции копировать все не надо, только по 10 в каждом каталоге. Буду признателен если вы сразу отправите примеры ваших работ, озвучите конкретную стоимость выполнения работы и сроки.