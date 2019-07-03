Сайт недвижимости

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Закрыт30 заявок465 просмотров

Добрый день.

Необходимо создать сайт по недвижимости Таиланда, выполнить ТОЧНУЮ КОПИЮ этого сайта - https://clck.ru/GqdNo со всем его дизайном, фильтрами, функционалом и с точной копией мобильной версией! Позиции копировать все не надо, только по 10 в каждом каталоге. Буду признателен если вы сразу отправите примеры ваших работ, озвучите конкретную стоимость выполнения работы и сроки.

6 лет назад
KBAKA
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров