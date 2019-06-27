Создание сайта под ключ

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Закрыт14 заявок229 просмотров

Сайт для детейлинг центра (не лендинг, только на WordPress ,конструкторы не предлагать !!!). Задание: создание сайта не с шаблона, с уникальным дизайном. Полное наполнение сайта текстами (копирайт на каждый вид услуги,копирайт авторский, не копипаст)

изображениями, активные блоки, анимация на главной странице,блок штора до и после, самое главное - идеальная адаптация на мобильных устройствах!!! СЕО полная настройка для гугл, яндекс. Установка на наш хостинг, удобная панель управления.

Разделы: полировка кузова автомобиля, химчистка салона, тепло, шумо, вибро изоляция, бронепленка- антигравийная пленка, тонировка стекол, нанокерамика, Навигационные устройства.

Автомобильные радар-детекторы.Аэродинамический обвес

Android в штатную систему автомобиля.

Система контроля слепых зон.

Автомобильные видеорегистраторы.штатные мультимедийные устройства.Камеры/парковки

Парктроники

Доводчики дверей

Только опытные исполнители!

В приложении логотип нашего детейлинга с ним можно работать в плане улучшения и подгона под ваше дизайнерское ведение сайта. Цветовая схема на выбор дизайнера должна органично смотреться и соответствовать тематике тюнинга, детейлинга. Срок разработки до 14 дней. . Сайт, который нравится отправлю в сообщении

AndroidWordPress
6 лет назад
mak-bolan
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tatsianna_l
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва(-2)
6 лет назад
$200
10 дней
Нечего вообще не сделала! 2 недели морочила голову!Не кому не рекомендую!

Заявки фрилансеров

tatsianna_l
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва(-2)
6 лет назад

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