mak-bolan

Александр Осипов mak-bolan

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$822
выплачено фрилансерам
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  • Дизайн коробки для конфет

    $120

    Требуется разработать дизайн коробки конфет размером 20*20 см в стиле дубайского шоколада. Логотип FIX truffle с золотым тиснением разместить по центру шоколадной капли. На коробке должны быть брызги краски двух цветов, без изображений зданий. Приоритет будет отдан исполнителю, предоставляющему два варианта предварительного дизайна. Срок исполнения - 3 дня.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создание упаковки по готовому шаблону

    Требуется доработка дизайна упаковки для 5 коробок на новогоднюю тематику. Необходимо сделать упаковку органичной и привлекательной для детей, следуя готовым шаблонам. Срок выполнения — несколько дней. Пример готовой коробки будет предоставлен исполнителю. Укажите стоимость работы сразу.

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Разработка инструкции для сборки пряничного домика

    Требуется разработка красивой новогодней иллюстрированной инструкции формата А4 для сборки пряничного домика. Инструкция должна включать этапы сборки элементов с фотографиями, которые будут отрисованы. Необходимо создать инструкции для 4 наборов: пряничный поезд и 3 домика разных размеров. Текст и детальное описание предоставим исполнителю.

    Создание иллюстраций
    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создание сайта под ключ

    Сайт для детейлинг центра (не лендинг, только на WordPress ,конструкторы не предлагать !!!). Задание: создание сайта не с шаблона, с уникальным дизайном. Полное наполнение сайта текстами (копирайт на каждый вид услуги,копирайт авторский, не копипаст) ...

    AndroidWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Сайт под ключ

    Сайт(не интернет магазин,не визитка) с одним типом товара, Автоматические доводчики дверей(название RoboLockSystem)  для автомобиля ,должен быть оригинальный  качественный дизайн, подбор доводчика по типу авто (должно быть с анимацией)  .Сайт должен быть хорошо адаптирован с фишками ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для Кафе

    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Необходимо разработать логотип нашего  кафе нового формата  название ""инжир"" . Логотип должен быть оригинальным ,интересным , не похожим на другие .

    Логотипы и Знаки48 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Администрирование сайта

    Требуется IT специалист, администратор сайта . Задача: информационное обслуживание , наполнение нового, пустого   сайта (по производству, продажа мебели), текстами , фото,  дальнейшее обслуживание и продвижение сайта(таргет и так далее). На постоянной основе Требование: оперативность, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Комплексное продвижение сайта

    $600

    Необходимо комплексное продвижение сайта , сайт авто косметика 8 продуктов .  Рынки сбыта РФ. ЕС, США. Рассматриваются   предложения с прописанной стратегией. Необходим специалист с качественным подходом. Бюджет  до 600$ в месяц

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $699

    Создание сайта под ключ , с текстом  под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и  скелетом, не шаблон. По дизайну сайт должен быть лучше чем www.topgearpro.ru  , действующий сейчас ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $699

    Создание сайта под ключ , с текстом  под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и  скелетом, не шаблон. По дизайну сайт должен быть лучше чем www.topgearpro.ru  , действующий сейчас ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка упаковки

    Необходимо разработать упаковку на английском языке.логотип имеется.  Необходимо дать не менее трех вариантов для выбора.у нас шесть видов продукта   упаковка будет унифецирована различие только в названии продукта с одного из боков  коробки. пожелания: ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$822
10 баллов
7 лет назад
Разработка сайта
С Александром все прошло отлично, рекомендую его как отличного заказчика! Делали уже несколько проектов, сотрудничеством доволен. Спасибо!
Всё ок
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Копирайт под ключ для сайта
Хочу рекомендовать Александра, как превосходного заказчика, которого я сильно подвел 1. Он очень терпеливый, и действительно шел на уступки, входя в положение (больше месяца решаются семейные вопросы) 2. Он очень четко дает ТЗ, и приводит примеры тех текстов, которые ему нравятся - это удобно для того, чтобы отталкиваться при написании текстов для его сервиса. Основные работы закончили, теперь остается сделать пару штрихов, думаю не возникнет претензий 3. Касательно оплаты - все сказано в отзыве, получил предоплату, поэтому тут даже не может быть сомнений в порядочности Надеюсь на то, что останемся в хороших отношениях
заказ выполнен претензий нет
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$699
10 баллов
8 лет назад
Создание сайта под ключ
Все отлично, рекомендую Александра как ответственного и приятного в сотрудничестве заказчика!
Работой доволен !Всё качественно, вовремя.Всем рекомендую.
Ответный отзыв
DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработка упаковки
Отличный заказчик! Рекомендую!
Работа выполнена профессионально, рекомендую всем
Ответный отзыв