Хочу рекомендовать Александра, как превосходного заказчика, которого я сильно подвел 1. Он очень терпеливый, и действительно шел на уступки, входя в положение (больше месяца решаются семейные вопросы) 2. Он очень четко дает ТЗ, и приводит примеры тех текстов, которые ему нравятся - это удобно для того, чтобы отталкиваться при написании текстов для его сервиса. Основные работы закончили, теперь остается сделать пару штрихов, думаю не возникнет претензий 3. Касательно оплаты - все сказано в отзыве, получил предоплату, поэтому тут даже не может быть сомнений в порядочности Надеюсь на то, что останемся в хороших отношениях