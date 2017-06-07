Требуется разработать дизайн коробки конфет размером 20*20 см в стиле дубайского шоколада. Логотип FIX truffle с золотым тиснением разместить по центру шоколадной капли. На коробке должны быть брызги краски двух цветов, без изображений зданий. Приоритет будет отдан исполнителю, предоставляющему два варианта предварительного дизайна. Срок исполнения - 3 дня.
- $120Дизайн продукции10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка дизайна упаковки для 5 коробок на новогоднюю тематику. Необходимо сделать упаковку органичной и привлекательной для детей, следуя готовым шаблонам. Срок выполнения — несколько дней. Пример готовой коробки будет предоставлен исполнителю. Укажите стоимость работы сразу.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется разработка красивой новогодней иллюстрированной инструкции формата А4 для сборки пряничного домика. Инструкция должна включать этапы сборки элементов с фотографиями, которые будут отрисованы. Необходимо создать инструкции для 4 наборов: пряничный поезд и 3 домика разных размеров. Текст и детальное описание предоставим исполнителю.Верстка полиграфии8 заявокЗакрытгод назад
Сайт для детейлинг центра (не лендинг, только на WordPress ,конструкторы не предлагать !!!). Задание: создание сайта не с шаблона, с уникальным дизайном. Полное наполнение сайта текстами (копирайт на каждый вид услуги,копирайт авторский, не копипаст) ...Закрытнет даты
Сайт(не интернет магазин,не визитка) с одним типом товара, Автоматические доводчики дверей(название RoboLockSystem) для автомобиля ,должен быть оригинальный качественный дизайн, подбор доводчика по типу авто (должно быть с анимацией) .Сайт должен быть хорошо адаптирован с фишками ...Сайты «под ключ»18 заявокЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Необходимо разработать логотип нашего кафе нового формата название ""инжир"" . Логотип должен быть оригинальным ,интересным , не похожим на другие .Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется IT специалист, администратор сайта . Задача: информационное обслуживание , наполнение нового, пустого сайта (по производству, продажа мебели), текстами , фото, дальнейшее обслуживание и продвижение сайта(таргет и так далее). На постоянной основе Требование: оперативность, ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $822
Разработать уникальный по дизайну сайт мебельного интернет магазина под ключЗавершен7 лет назад
- $882
Разработать уникальный по дизайну сайт мебельного интернет магазина под ключСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим качественный копирайт для сайта авто косметики под ключ.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $600
Необходимо комплексное продвижение сайта , сайт авто косметика 8 продуктов . Рынки сбыта РФ. ЕС, США. Рассматриваются предложения с прописанной стратегией. Необходим специалист с качественным подходом. Бюджет до 600$ в месяцПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $699
Создание сайта под ключ , с текстом под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и скелетом, не шаблон. По дизайну сайт должен быть лучше чем www.topgearpro.ru , действующий сейчас ...Завершен8 лет назад
- $699
Создание сайта под ключ , с текстом под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и скелетом, не шаблон. По дизайну сайт должен быть лучше чем www.topgearpro.ru , действующий сейчас ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать упаковку на английском языке.логотип имеется. Необходимо дать не менее трех вариантов для выбора.у нас шесть видов продукта упаковка будет унифецирована различие только в названии продукта с одного из боков коробки. пожелания: ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад