Разработка инструкции для сборки пряничного домика

Необходимо разработать красивую ,новогоднюю , иллюстрированную инструкцию размером а4 для сборки пряничного домика по этапам(фотографии элементов предоставим ,в инструкции они должны быть отрисованы), для 4 наборов (пряничный поезд,и 3 домика разных размеров

(как элементы собираются между собой глазурью поэтапно )

текст для инструкции и детальное описание предоставим исполнителю.