Разработка инструкции для сборки пряничного домика

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Необходимо разработать красивую ,новогоднюю , иллюстрированную инструкцию размером а4 для сборки пряничного домика по этапам(фотографии элементов предоставим ,в инструкции они должны быть отрисованы), для 4 наборов (пряничный поезд,и 3 домика разных размеров

(как элементы собираются между собой глазурью поэтапно )

текст для инструкции и детальное описание предоставим исполнителю.

2 месяца назад
mak-bolan
40 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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