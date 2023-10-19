Разработка инструкции для сборки пряничного домика

Нужно создать баннера для инстаграм Салон маникюра та педикюра Инста Тематика: ищем майстра Цель: через баннер найти мастера в салон на услуги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать красивую ,новогоднюю , иллюстрированную инструкцию размером а4 для сборки пряничного домика по этапам(фотографии элементов предоставим ,в инструкции они должны быть отрисованы), для 4 наборов (пряничный поезд,и 3 домика разных размеров
(как элементы собираются между собой глазурью поэтапно )
текст для инструкции и детальное описание предоставим исполнителю.
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