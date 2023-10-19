Изготовление макета для коробки техники

$25
Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок31 просмотр
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Добрый день
Необходимо найти человека, который будет подключаться периодически для создания и корректировки макетов для техники на коробку.
Техника мелко бытовая.

2 месяца назад
guest_1698308796351
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад