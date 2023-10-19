Дизайн одностороннего меню формата А4

Здравствуйте, есть макеты выполненные в Figma в формате SVG их нужно перегнать в CDR чтобы бы сохранились все пропорции и размеры макета, а также макеты в CDR остались в векторе. Ищу специалиста умеющего в CorelDraw ...
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Здравствуйте! нужно сделать эскиз одностороннего меню формата А4 (для пивняка.)
есть меню дневное (туда входит блюда и алкоголь) и вечернее меню (также блюда и алкоголь)
получается 2 меню. дизайн одинаковый , отличаться только будет текстом
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