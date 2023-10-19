Дизайн одностороннего меню формата А4

$2
Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок52 просмотра
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Здравствуйте! нужно сделать эскиз одностороннего меню формата А4 (для пивняка.)

есть меню дневное (туда входит блюда и алкоголь) и вечернее меню (также блюда и алкоголь)

получается 2 меню. дизайн одинаковый , отличаться только будет текстом

2 месяца назад
aleksandra1993
Александра 
30 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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