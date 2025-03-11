Требуется разработать программное решение для расширения функциональности игрового клиента путем создания модуля, который будет сканировать карту в реальном времени и идентифицировать объекты по заданным характеристикам. Необходима высокая производительность, совместимость с последней версией клиента и документированный код. Опыт с языками C++, C# или Python и понимание работы с API желателен.