Ужать размер файла в пдф

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок191 просмотр

Здравствуйте
Файл нужно ужать, чтобы текст не был в результате размазан, а картинки не очень пострадали в качестве. Цель - до 1 мегабайта.
Спасибо

Дизайн интерфейсовДизайн обложекДизайн рекламных материаловДизайн флаеров
2 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
53 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$5
1 день
Escrow
Заказывал работу с пдф, всё сделал за 10 минут, не морочил голову, не задавал 100 вопросов. Рекомендую, доволен.
Понятная задача, хорошая коммуникация и мгновенная оплата. Рекомендую!

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