Создать приложение для винды

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Закрыт10 заявок179 просмотров

Создать приложение для винды .

Это должно быть как дестоп ПО, имеет такой стостава, главный экран, затем загрузка меню, меню состоит из нескольких пунктов , кнопки кликабельны, нажимая кнопку мы попадаем в ее раздел, где белый экран и какая-то информация и кнопка возврата в основное меню.

Более детально опишу при обсуждение.

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