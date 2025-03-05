Необходим CSV-файл с данными ювелиров из США, Канады, Великобритании, Австралии, ЕС и ОАЭ, специализирующихся на продаже изделий с бриллиантами. Каждая запись должна содержать название диллера, веб-сайт, телефонные номера, адрес электронной почты, страну, штат и город.
Создать приложение для винды
Создать приложение для винды .
Это должно быть как дестоп ПО, имеет такой стостава, главный экран, затем загрузка меню, меню состоит из нескольких пунктов , кнопки кликабельны, нажимая кнопку мы попадаем в ее раздел, где белый экран и какая-то информация и кнопка возврата в основное меню.
Более детально опишу при обсуждение.
Заявки фрилансеров
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