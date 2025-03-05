Создать приложение для винды .

Это должно быть как дестоп ПО, имеет такой стостава, главный экран, затем загрузка меню, меню состоит из нескольких пунктов , кнопки кликабельны, нажимая кнопку мы попадаем в ее раздел, где белый экран и какая-то информация и кнопка возврата в основное меню.

Более детально опишу при обсуждение.