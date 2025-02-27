Требуется разработка программы или скрипта с графическим интерфейсом для упаковки и распаковки файлов в формате bin. Основное внимание уделите удобству использования и функциональности, обеспечивая эффективное взаимодействие с пользователем.
Разработка смарт-контракта
ТЗ
кужен кошелек и ключи к нему (полный доступ)
кошелек с фейковым юсдт имитирующий реальный на счете
На счету должно быть 100 000 000 юсдт
средства должны отправляться на другой адрес и отображаться на нем как реальные (стоимость 1 к 1 с реальными юсдт установить)
и должны не списываться со счета получателя
сеть можно только TRC20 (если это быстрее и дешевле)
отправка с кошельков трасти валет и других подобных, нужна полная инструкция по отправке )
нам нужен вот такой вариант - разработать смарт-контракт для создания Flash USDT
Заявки фрилансеров
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