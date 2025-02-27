ТЗ

кужен кошелек и ключи к нему (полный доступ)

кошелек с фейковым юсдт имитирующий реальный на счете

На счету должно быть 100 000 000 юсдт

средства должны отправляться на другой адрес и отображаться на нем как реальные (стоимость 1 к 1 с реальными юсдт установить)

и должны не списываться со счета получателя

сеть можно только TRC20 (если это быстрее и дешевле)

отправка с кошельков трасти валет и других подобных, нужна полная инструкция по отправке )

нам нужен вот такой вариант - разработать смарт-контракт для создания Flash USDT