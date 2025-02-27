Нужно написать программу архиватор для работы с форматом bin

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  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки184 просмотра

Создание программы или скрипта с графическим дизайном для распаковки и упаковки файлов в формате bin. Программа должна работать под Win7,10/32/64/

Все вопросы можно задать в личные сообщения, где и обсудим параметры задания.

Людям не понимающим о чем идет речь, и тем кто занимается сайтами, просьба не тратить ни мое ни свое время.

C#C++Написание скриптовРазработка программ
2 месяца назад
Lensmen_
Дмитрий 
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