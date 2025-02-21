Разработать колесо фортуны, которое будет выдавать последовательные значения: +30, x2, -5, -20, +20, -15, -10. Требуется обеспечить корректную работу механизма и визуальное оформление.
Запаковщик/Распаковщик .RFS файлов
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