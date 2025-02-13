Создание программы для пк

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки219 просмотров

Программа для пс клуба. Учет и считывание сессии ( типо как программа компютерный зал ) добавка снеков и напитков во время сесии

Разработка программ
2 месяца назад
guest_1739985631032
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
24 дня назад
2 месяца назад
Журабек
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Был
10 дней назад
2 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Редактор анимаций светодиодной ленты

    $200

    Требуется разработать редактор анимаций для светодиодной ленты на Python 3. Приложение должно использовать PySide и быть кросс-платформенным для Windows и Ubuntu. Необходимо добавить кадры, выбрать светодиоды, задать цвет (RGB) и яркость (0-100%). Результат работы — исходный код и документация по сборке проекта.

    Разработка программPythonQt
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Советник для парного трейдинга терминала мт4

    $20

    Требуется разработка советника для платформы МТ4, использующего индикатор корреляции. Робот должен автоматически открывать и закрывать позиции в зависимости от корреляции между валютными парами, с возможностью настройки лотов и ограничений по количеству ордеров. Реализуйте два режима для управления убытками и прибылью.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Программирование R

    Требуется помощь с заданиями по программированию на R. Задачи включают описательный анализ, выявление аномалий, прогнозирование и формулирование гипотез, а также составление итогового резюме. Срок выполнения - до 20.02.2025.

    Решение задач
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Десктопная программа для парсинга и выполнения заявок

    $100

    Требуется разработать десктопное приложение для сервиса gogetlinks.net. Программа должна автоматически собирать заявки, отображать их в удобном интерфейсе, позволять вставлять ссылки и отправлять их с помощью одной кнопки. Необходима поддержка нескольких аккаунтов и работа через прокси. Удобный графический интерфейс с таблицей и кнопками для выполнения задач.

    Парсинг данных
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Десктопная программа для парсинга и выполнения заявок

    $60

    Требуется разработать десктопную программу с графическим интерфейсом для автоматического сбора заявок и их выполнения. Программа должна включать парсер заявок, удобное окно с таблицей, возможность отправки ссылок одной кнопкой, поддержку нескольких аккаунтов и работу через прокси. Создайте эффективный инструмент для управления заявками.

    Парсинг данных
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Движок на Unity для AR-проекта

    Требуется разработать движок на Unity для стартапа ili, который автоматизирует создание 3D моделей в дополненной реальности. Движок должен поддерживать изменение скинов, анимацию и экспорт моделей в формате glb. Ознакомьтесь с приложенным ТЗ для более детальной информации.

    3D-моделированиеРазработка игрUnity
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Расширение для браузера для автоматизации действий

    Требуется разработать расширение для браузера, которое будет автоматизировать рутинные операции по заполнению табелей на сайте. Необходим опыт работы с браузерными плагинами. Подробности будут обсуждены позже.

    Автоматизация процессовРазработка плагинов
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Bot RSL

    Разработать приложение для автоматического сбора ежедневных наград в игре Raid Shadow Legends. Программа должна запускать лаунчер, входить в аккаунт, забирать награды за вход и бесплатные осколки в магазине, а также менять аккаунт.

    Создание ботов
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад