Редактор анимаций светодиодной ленты

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки191 просмотр

Необходим редактор анимаций для светодиодной ленты.

Приложение должно быть на Python 3.

В идеале использовать PySide, чтобы проблем с лицензией не было как в случае с PyQt. Или предложите свой вариант.

В кратце:

Добавляем кадры, на каждом кадре выбираем нужные светодиоды и задаем каким цветом (RGB) и яркостью (от 0 до 100%) они должны светиться.


В итоге сами анимации будут запускаться на микроконтроллере, к данной задаче это не имеет отношения.

Результатом работы является исходный код приложения, и краткая документация как собрать проект.
Скомпилированное приложение должно быть кросс-платформенное, и запускаться на Windows и Ubuntu.

В аттаче детальное описание проекта.

Отвечу на любые вопросы в лк.

PythonРазработка программQt
2 месяца назад
rior
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
21 час назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

salo_development
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад
$200
30 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

salo_development
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
2 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Советник для парного трейдинга терминала мт4

    $20

    Требуется разработка советника для платформы МТ4, использующего индикатор корреляции. Робот должен автоматически открывать и закрывать позиции в зависимости от корреляции между валютными парами, с возможностью настройки лотов и ограничений по количеству ордеров. Реализуйте два режима для управления убытками и прибылью.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Программирование R

    Требуется помощь с заданиями по программированию на R. Задачи включают описательный анализ, выявление аномалий, прогнозирование и формулирование гипотез, а также составление итогового резюме. Срок выполнения - до 20.02.2025.

    Решение задач
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Десктопная программа для парсинга и выполнения заявок

    $100

    Требуется разработать десктопное приложение для сервиса gogetlinks.net. Программа должна автоматически собирать заявки, отображать их в удобном интерфейсе, позволять вставлять ссылки и отправлять их с помощью одной кнопки. Необходима поддержка нескольких аккаунтов и работа через прокси. Удобный графический интерфейс с таблицей и кнопками для выполнения задач.

    Парсинг данных
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Десктопная программа для парсинга и выполнения заявок

    $60

    Требуется разработать десктопную программу с графическим интерфейсом для автоматического сбора заявок и их выполнения. Программа должна включать парсер заявок, удобное окно с таблицей, возможность отправки ссылок одной кнопкой, поддержку нескольких аккаунтов и работу через прокси. Создайте эффективный инструмент для управления заявками.

    Парсинг данных
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Движок на Unity для AR-проекта

    Требуется разработать движок на Unity для стартапа ili, который автоматизирует создание 3D моделей в дополненной реальности. Движок должен поддерживать изменение скинов, анимацию и экспорт моделей в формате glb. Ознакомьтесь с приложенным ТЗ для более детальной информации.

    3D-моделированиеРазработка игрUnity
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Расширение для браузера для автоматизации действий

    Требуется разработать расширение для браузера, которое будет автоматизировать рутинные операции по заполнению табелей на сайте. Необходим опыт работы с браузерными плагинами. Подробности будут обсуждены позже.

    Автоматизация процессовРазработка плагинов
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Bot RSL

    Разработать приложение для автоматического сбора ежедневных наград в игре Raid Shadow Legends. Программа должна запускать лаунчер, входить в аккаунт, забирать награды за вход и бесплатные осколки в магазине, а также менять аккаунт.

    Создание ботов
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать бот для игры

    Требуется разработка бота, который будет автоматически играть в мини-игру, нажимая клавиши в соответствии с падающими стрелками. Бот должен набирать определенное количество очков и перезапускаться. Также необходима видеоинструкция по активации и настройке бота. Прикреплено фото с видом игры для лучшего понимания задачи.

    Создание ботовСоздание видео
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад