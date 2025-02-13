Необходим редактор анимаций для светодиодной ленты.

Приложение должно быть на Python 3.

В идеале использовать PySide, чтобы проблем с лицензией не было как в случае с PyQt. Или предложите свой вариант.

В кратце:

Добавляем кадры, на каждом кадре выбираем нужные светодиоды и задаем каким цветом (RGB) и яркостью (от 0 до 100%) они должны светиться.



В итоге сами анимации будут запускаться на микроконтроллере, к данной задаче это не имеет отношения.

Результатом работы является исходный код приложения, и краткая документация как собрать проект.

Скомпилированное приложение должно быть кросс-платформенное, и запускаться на Windows и Ubuntu.

В аттаче детальное описание проекта.

Отвечу на любые вопросы в лк.