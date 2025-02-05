Нужен бот который будет за меня играть в мини игру и фармить ресурсы

Принцип игры такой : с верху падают стрелочки в рандомном порядке с увеличением скорости. Бот должен нажимать клавиши соответствующим стрелкам.

Как только наберется определенное количество очков - > начинать заново.

Также мне понадобиться видео инструкция к боту как его активировать (куда заходить , что вбивать и тд)

Прикрепляю фото с видом игры .