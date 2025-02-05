Создать бот для игры

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Закрыт5 заявок304 просмотра

Нужен бот который будет за меня играть в мини игру и фармить ресурсы
Принцип игры такой : с верху падают стрелочки в рандомном порядке с увеличением скорости. Бот должен нажимать клавиши соответствующим стрелкам.
Как только наберется определенное количество очков - > начинать заново.
Также мне понадобиться видео инструкция к боту как его активировать (куда заходить , что вбивать и тд)
Прикрепляю фото с видом игры .

Создание ботовСоздание видео
3 месяца назад
ccccr5t
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