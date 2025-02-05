Ищется специалист по системному программированию для создания проекта на ComfyUI и Stable Diffusion. Задача включает обучение генеративной модели для онлайн-сервиса, создание кастомных пайплайнов, работу с Inpainting и Img2img, а также подготовку датасетов. Опыт работы с указанными инструментами обязателен.
Создать бот для игры
Нужен бот который будет за меня играть в мини игру и фармить ресурсы
Принцип игры такой : с верху падают стрелочки в рандомном порядке с увеличением скорости. Бот должен нажимать клавиши соответствующим стрелкам.
Как только наберется определенное количество очков - > начинать заново.
Также мне понадобиться видео инструкция к боту как его активировать (куда заходить , что вбивать и тд)
Прикрепляю фото с видом игры .
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