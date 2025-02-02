Bot RSL

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки314 просмотров

Нужно создать программу для сбора ежедневных наград в игре Raid Shadow Legends.

1) Запустить лаунчер игры

2) Зайти на аккаунт

3) Забрать награду за ежедневный вход и бесплатные осколки в магазине

4) Сменить аккаунт

Создание ботов
3 месяца назад
guest_1738724503524
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
26 лет
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Саша
 
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21 час назад
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