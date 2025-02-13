Требуется разработать десктопное приложение для сервиса gogetlinks.net. Программа должна автоматически собирать заявки, отображать их в удобном интерфейсе, позволять вставлять ссылки и отправлять их с помощью одной кнопки. Необходима поддержка нескольких аккаунтов и работа через прокси. Удобный графический интерфейс с таблицей и кнопками для выполнения задач.