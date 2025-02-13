Прошивка для терминала

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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ТЗ в виде файла прикрепил. Но самое главное, это написать прошивку для терминала, которая будет реализовывать систему топливных карт. Архитектура общения с сервисами обсуждаема.

CИнтеграция платежных системРазработка алгоритмовРазработка бэкендаРазработка программ
2 месяца назад
guest_1739988404625
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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