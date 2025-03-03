Ищется специалист для консультации по разгону видеокарты RTX 4070 Ti Super. Играю в Warzone, наблюдаю низкую нагрузку и незначительное увеличение FPS. Иногда FPS достигает 210, но это непостоянно. Процессор Ryzen 7 7700. Требуется помощь в оптимизации производительности и выявлении причин низкой нагрузки видеокарты.
Веб-приложение на ASP.NET Core (backend) и Angular (frontend)
Проект: Разработка веб-приложения на ASP.NET Core + Angular. Описание проекта:
Требуется разработать веб-приложение на ASP.NET Core (backend) и Angular (frontend). Приложение будет выполнять функции системы учета и управления данными с авторизацией, ролями пользователей и интеграцией с внешними API.Основные требования:
Backend: ASP.NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL/MSSQL, JWT аутентификация
Frontend: Angular, RxJS, Bootstrap/Angular Material
Реализация ролевой модели (администратор, пользователь)
Работа с файлами (загрузка, скачивание, хранение)
Интеграция с внешними API
Docker-контейнеризация (желательно)
Документирование API через Swagger
Готовый репозиторий с кодом (GitHub/GitLab/Bitbucket)
Развернутое приложение на тестовом сервере
Документация по API и развертыванию
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