Веб-приложение на ASP.NET Core (backend) и Angular (frontend)

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок385 просмотров

Проект: Разработка веб-приложения на ASP.NET Core + Angular. Описание проекта:

Требуется разработать веб-приложение на ASP.NET Core (backend) и Angular (frontend). Приложение будет выполнять функции системы учета и управления данными с авторизацией, ролями пользователей и интеграцией с внешними API.

Основные требования:

  • Backend: ASP.NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL/MSSQL, JWT аутентификация

  • Frontend: Angular, RxJS, Bootstrap/Angular Material

  • Реализация ролевой модели (администратор, пользователь)

  • Работа с файлами (загрузка, скачивание, хранение)

  • Интеграция с внешними API

  • Docker-контейнеризация (желательно)

  • Документирование API через Swagger

Ожидаемые результаты:

  • Готовый репозиторий с кодом (GitHub/GitLab/Bitbucket)

  • Развернутое приложение на тестовом сервере

  • Документация по API и развертыванию

AngularASP.NETBootstrapGitLabИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложений
2 месяца назад
remontshvejnyh1
Алексей 
26 лет
год в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
месяц назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
92 отзыва(-1)
месяц назад
Марат
 
17 лет
месяц в сервисе
Был
7 дней назад
месяц назад
Влад
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Ятнам
 
31 год
10 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
5 отзывов
2 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад