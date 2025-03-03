Требуется разработать прошивку для микроконтроллера nRF52810, обеспечивающая работу с Bluetooth Low Energy (BLE) и оптимизацию энергопотребления. Ищем специалистов с опытом работы с данной линейкой микроконтроллеров.
Помочь\проконсультировать как разогнать видеокарту в играх
Играю в warzone, раньше была видеокарта rtx 4060 ti выдавало fps 120 примерно, сейчас купил видеокарту rtx 4070 ti super, но fps сильно не меняется. Смотрю по нагрузке всего нагружена на 50% примерно, потребляет энергии 150w в среднем. Иногда видно когда разгоняется то доходит до 210 fps, но это типо по непонятным причинам) Может драйвера новые нвидеа такие или что не пойму.
В тестах в furmark показывает очень крутые результаты, видно что нагружается на полную
Процессор ryzen 7 7700
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