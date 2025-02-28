Необходимо разработать программу на Python для мониторинга изменений в подписках заданного списка Twitter-аккаунтов. Программа должна ежечасно проверять подписки, сохранять результаты в Google таблицу и отправлять уведомления о новых подписках в Telegram-канал. Предусмотреть возможность добавления/удаления контрольных аккаунтов и логирование ошибок.
Ищу AI специалиста для тестирование моделей
Ищу AI специалиста для тестирования моделей для разработки проекта.
Интересует распознование речи + диаризация.
Нужно добиться определенного качества как на turboscribe.ai
Заявки фрилансеров
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