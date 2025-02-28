Ищу AI специалиста для тестирование моделей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки30 просмотров

Ищу AI специалиста для тестирования моделей для разработки проекта.

Интересует распознование речи + диаризация.


Нужно добиться определенного качества как на turboscribe.ai

PythonМашинное обучениеНейросети
2 месяца назад
papko
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16 дней назад

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Алексей
 
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Коля
 
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