Требуется разработать веб-приложение на ASP.NET Core (backend) и Angular (frontend) с учетом системы управления данными, авторизацией и интеграцией с API. Основные требования: реализация ролевой модели, работа с файлами, Docker-контейнеризация и документирование API через Swagger. Ожидается готовый репозиторий, развернутое приложение и документация.