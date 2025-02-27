Требуется разработать веб-приложение на ASP.NET Core (backend) и Angular (frontend) с учетом системы управления данными, авторизацией и интеграцией с API. Основные требования: реализация ролевой модели, работа с файлами, Docker-контейнеризация и документирование API через Swagger. Ожидается готовый репозиторий, развернутое приложение и документация.
Настроить передачу конверсий из AmoCRM на новую сделку и продажу
Настроить передачу конверсий из AmoCRM на новую сделку и продажу в аналитикс через сервис ApiMonster
Заявки фрилансеров
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