Задача включает определение типов объектов городской застройки и их характеристик, разработку правил перехода для клеточного автомата, а также визуализацию динамики с использованием библиотеки pygame на языке Python. Ожидается создание работающего решения, позволяющего наблюдать за процессом изменения городской структуры.
Скачать все изображения из определенной директории сайта
Нам нужно скачать все изображения из директории customerimg.
Пример изображения:
puretimewatch88 .io/media//catalog/product/customerimg/800x600/3/b/3bc86347-c3b2-4582-9c23-93af13d073da.jpeg (уберите пробел)
На этом сайте есть еще много других изображений в других директориях. Они мне не нужны.
Мне от вас нужен архив со всеми изображениями только из этой директории.
Можете использовать Wget или другую утилиту на ваш вкус.
Заявки фрилансеров
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