Скачать все изображения из определенной директории сайта

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок372 просмотра

Нам нужно скачать все изображения из директории customerimg.

Пример изображения:

puretimewatch88 .io/media//catalog/product/customerimg/800x600/3/b/3bc86347-c3b2-4582-9c23-93af13d073da.jpeg (уберите пробел)

На этом сайте есть еще много других изображений в других директориях. Они мне не нужны.

Мне от вас нужен архив со всеми изображениями только из этой директории.

Можете использовать Wget или другую утилиту на ваш вкус.

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