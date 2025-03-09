Нам нужно скачать все изображения из директории customerimg.

Пример изображения:

puretimewatch88 .io/media//catalog/product/customerimg/800x600/3/b/3bc86347-c3b2-4582-9c23-93af13d073da.jpeg (уберите пробел)

На этом сайте есть еще много других изображений в других директориях. Они мне не нужны.

Мне от вас нужен архив со всеми изображениями только из этой директории.

Можете использовать Wget или другую утилиту на ваш вкус.