Моделирование динамики городской застройки клеточными автоматами

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка24 просмотра

Нужно определить типы объектов городской застройки и их характеристики, разработать правила перехода для клеточного автомата, реализующего динамику городской застройки и визуализировать ее с помощью библиотеки pygame на языке программирования Python.

PythonВизуализация объектовРазработка алгоритмов
2 месяца назад
k1r1k2016
Кирилл 
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Денис
 
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2 месяца назад