Ищется специалист для написания кода создания Flash USDT на сетях TRC20 и BNB. Код должен обеспечивать быстроту операций и возможность слива с реальным TETHER. Срок жизни Flash - не более 3 дней. Рассматриваем также варианты, которые не подлежат повторному переводу.
Автоматизация браузерных действий (selenium и другие варианты)
Здравствуйте!
Мне требуется автоматизировать браузерные действия в антидетект-браузере Dolphin Anty, включая работу с расширениями.
Предполагаемые технологии:
Selenium (основной вариант).
Возможны ваши альтернативные решения, если они дадут дополнительные преимущества.
Буду рад обсудить детали задачи в личных сообщениях. Предоставлю исходные материалы, примеры частичной реализации (работа с расширениями с помощью селениума, пример реализации управления по апи, рандомизация) и документацию для более быстрого погружения и реализации заказа.
Если у вас есть вопросы или предложения по реализации, пожалуйста, дайте знать.
Спасибо и хорошего дня!
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