Здравствуйте!

Мне требуется автоматизировать браузерные действия в антидетект-браузере Dolphin Anty, включая работу с расширениями.

Предполагаемые технологии:

Selenium (основной вариант).

Возможны ваши альтернативные решения, если они дадут дополнительные преимущества.

Буду рад обсудить детали задачи в личных сообщениях. Предоставлю исходные материалы, примеры частичной реализации (работа с расширениями с помощью селениума, пример реализации управления по апи, рандомизация) и документацию для более быстрого погружения и реализации заказа.

Если у вас есть вопросы или предложения по реализации, пожалуйста, дайте знать.

Спасибо и хорошего дня!