Автоматизация браузерных действий (selenium и другие варианты)

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Закрыт6 заявок231 просмотр

Здравствуйте!

Мне требуется автоматизировать браузерные действия в антидетект-браузере Dolphin Anty, включая работу с расширениями.

Предполагаемые технологии:

  • Selenium (основной вариант).

  • Возможны ваши альтернативные решения, если они дадут дополнительные преимущества.

Буду рад обсудить детали задачи в личных сообщениях. Предоставлю исходные материалы, примеры частичной реализации (работа с расширениями с помощью селениума, пример реализации управления по апи, рандомизация) и документацию для более быстрого погружения и реализации заказа.

Если у вас есть вопросы или предложения по реализации, пожалуйста, дайте знать.

Спасибо и хорошего дня!

PuppeteerPythonSeleniumАвтоматизация процессов
2 месяца назад
alexandrapaw
Александра 
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месяц назад
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