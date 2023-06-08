Помощь в написание мат. модели для экономической игры

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки8 просмотров

Требуется консультация и помощь в описании мат. модели экономической игры

Решение задач
2 месяца назад
macompany
Михаил 
34 года
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2 месяца назад

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Сарварбек
 
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Павел
 
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