Дизайн коробки мед препарата на основе имеющихся концептов

Дизайн продукцииЗавершен15 заявок35 просмотров
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Необходимо создать 5 вариантов дизайна коробки для медицинского препарата, взяв за основу имеющиеся изображения. По сути необходимо взять фото белой коробки и наложить на него 5 вариантов изображений. Так же будет необходимо подобрать подходящий шрифт для названия и короткого (3-5 слов)описания препарата .

2 месяца назад
Aviator1
Антон 
49 летКанада
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
$35
3 дня
UAHUSDT
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Благодарю за интересный проект! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!