Ищу дизайнера для разработки небольшого каталога

Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок41 просмотр
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Добрый день, ищу дизайнера для разработки небольшого каталога.

Продукт-декоративные бумаги.

Клиенты, которые будут смотреть каталог: производители мебели, (отдел маркетинга) производители фанеры.

От дизайнера ищю некоторую насмотренность в теме мебели и интерьеров.

2 месяца назад
guest_1696784431233
Казахстан
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад