Створити макет оголошення А4 для друку

$4
Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок47 просмотров
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Потрібно зробити макет А4 - оголошення про вакансію Вантажника/різноробочого на продуктовий склад. Буде кріпитися на червоний ящик в магазині, тому краще щоб не було червоним. На оголошенні має бути- фото вантажника/різноробочого (фото можна з піддонами, роклою) + текст(текст даю). Макет має бути в будь-якій програмі для друку PSD, AI та PDF. Потрібно зробити сьогодні (02.10.2023) до 15:00

3 месяца назад
guest_1696227191289
Украина
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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