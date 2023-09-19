Нарисовать дизайн открытки

Наложить логотип и оформить фирменый стиль на машину
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Нужен супер-пупер иллюстратор/художник, просим нарисовать дизайн для открытки
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