Требуется обложка для книги

Дизайн продукцииЗавершен1 заявка11 просмотров
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Требуется обложка для книги

3 месяца назад
guest_1693379223995
Израиль
4 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 месяца назад
$75
1 день
UAHUSDT
Отличная обложка. Большое спасибо
Благодарю за интересный проект! Буду рад нашему дальнейшему сотрудничеству!