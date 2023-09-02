Сделать сертификат в corel drow

Необходимо разработать дизайн наклейки на пачку угля для кальяна. Уголь производится из кокосовой скорлупы, это должно быть изображено на наклейке и бросаться в глаза. Так же, важно указать, что уголь производится в Индонезии. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн сертификата в corel drow. Пример ??
- Похожие заказы
- $40Дизайн продукции14 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Исправить макеты в корелеДизайн продукции5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
не обходимо сделать дизайн двух пресс стен наклейки на Медали ГрамотыДизайн продукции10 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5
Создать прайс лист для салона маникюра и педикюра Прикрепил шаблон, что получилось. Буду рад вашей помощиДизайн продукции1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Нужно сделать дизайн скотча, напишу в ЛС подробности. Компания карго, доставка товаров из Китая. Перед отправкой обклеиваем коробки скотчем, нужно сделать фирменный дизайн.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела. Оформить нужно: 1. Саму баночку (боковая сторона) 2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно). ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день! Необходимо сделать векторный макет кругового календаря. Два файла - внешний и внутренний круг. 20 см х 20 см. Пример прикрепляю.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $15
Требуется дизайнер, отрисовать(сделать аналого по фотл) 5 дизайнов с картинки, в высоком качестве, для прикреплениях их в ТЗ, для дальнейшего нанесения на посуду (тарелки). С указание цвета CMYKДизайн продукции8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $20
Добрый день. Надо сделать дизайн для упаковки продукта, тз прилагается. Так же прилагаю пример другого продукта для понимания как надо сделать).Дизайн продукции11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Создать обложку, иллюстрации для написанной книги. Сделать дизайн и верстку как для бумажной, так и для электронной версии книги. Книга небольшая, около 4 а.л. Присылайте свои работы и цены.Дизайн продукции8 заявокЗакрыт3 месяца назад