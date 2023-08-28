Дизайн корейской косметики

Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела.

Оформить нужно:

1. Саму баночку (боковая сторона)

2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно).

Ниже привожу основное текстовое содержание.

Боковая сторона баночки:

1 )Название бренда на корейском крупно - ??

2) Ниже такое же название на английском - PUYON



3) Логотип в виде цветка (лотос или другой стилизованный под иероглифы)



4) Название продукции - Mango body butter





Коробка для баночки:



1) Название бренда - ?? и ниже на английском PUYON



2) Логотип бренда



3) Название продукции - Mango body butter

4) Объем - 100g

5) Надпись - 100% natural oils, Korean formula

Дно коробки стандартно - состав, производитель, срок хранения и тп.





Пример оформления прикладываю. Сделать нужно в похожем стиле минимализм и использовать текст одного цвета, использовать мягкие цвета.

Баночка и коробка у нас уже есть. Нужно сделать мокапы, используя нашу коробку и баночку.



