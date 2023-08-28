Дизайн корейской косметики

Добрый день! Необходимо сделать векторный макет кругового календаря. Два файла - внешний и внутренний круг. 20 см х 20 см. Пример прикрепляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела.
Оформить нужно:
1. Саму баночку (боковая сторона)
2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно).
Ниже привожу основное текстовое содержание.
Боковая сторона баночки:
1 )Название бренда на корейском крупно - ??
2) Ниже такое же название на английском - PUYON
3) Логотип в виде цветка (лотос или другой стилизованный под иероглифы)
4) Название продукции - Mango body butter
Коробка для баночки:
1) Название бренда - ?? и ниже на английском PUYON
2) Логотип бренда
3) Название продукции - Mango body butter
4) Объем - 100g
5) Надпись - 100% natural oils, Korean formula
Дно коробки стандартно - состав, производитель, срок хранения и тп.
Пример оформления прикладываю. Сделать нужно в похожем стиле минимализм и использовать текст одного цвета, использовать мягкие цвета.
Баночка и коробка у нас уже есть. Нужно сделать мокапы, используя нашу коробку и баночку.
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