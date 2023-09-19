Дизайн этикетки

$20
Дизайн продукцииЗакрыт25 заявок84 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать дизайн этикетки для жидкого мыла.

0,5 л. - 4 вида

5 л. - 4 вида

Предлагайте сроки и цену.

3 месяца назад
nosmolovskiy
Никита 
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад