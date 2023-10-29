Нанести изображение на фото автомобиля (лого фирмы на микравтобусе)

Имеется микроавтобус Renault Trafic 2023, белый. Необходимо разработать проект нанесения на микроавтобус, с трех сторон, две боковые и задняя, лого фирмы, названия, QR-кода, сайта и телефона. Нужно избрать гармоничное цветовое решение, пропорции с учетом выштамповок на кузове, наложить на картинку автомобиля и получить в итоге файл на плотерную порезку самоклющейся пленки. Материалы для брендирования вышлю исполнителю. Спасибо.