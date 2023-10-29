Нанести изображение на фото автомобиля (лого фирмы на микравтобусе)

Дизайн продукцииЗавершен10 заявок35 просмотров
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Имеется микроавтобус Renault Trafic 2023, белый. Необходимо разработать проект нанесения на микроавтобус, с трех сторон, две боковые и задняя, лого фирмы, названия, QR-кода, сайта и телефона. Нужно избрать гармоничное цветовое решение, пропорции с учетом выштамповок на кузове, наложить на картинку автомобиля и получить в итоге файл на плотерную порезку самоклющейся пленки. Материалы для брендирования вышлю исполнителю. Спасибо.

2 месяца назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
Alx-Alx
38 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
$20
1 день
UAHUSDT
Работа выполнена быстро и качественно, большое спасибо.
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