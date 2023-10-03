Отрисовка и адаптация персонажей в векторе (Adobe Illustrator)

Здравствуйте!

Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. В прикрепленных файлах примеры референсов, а также необходимого результата (также я обычно высылаю запись экрана, где подробно объясняю, что нужно). Конечные иллюстрации должны получаться простыми, но похожими на оригинал, чтобы человек мог без особого труда повторить рисунок своего любимого персонажа. Пример видео, которые должны получаться: https://www.youtube.com/@leagueofjoy/videos

Необходимо по 1 видео 1 раз в 2-3 дня (10-15 в месяц). Оплата фиксированная - 20$ за конечное видео (Примерно 4-8 часов работы, не считая времени рендера). После обучения нужно будет делать несложные превью, оплата увеличится до 25$ за видео.

Для работы понадобиться Adobe Illustrator, Adobe After Effects, плагин motion tools 2 для After Effects (я вышлю).

Жду Ваших откликов, максимально релевантные примеры опыта, спасибо!