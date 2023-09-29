Иллюстрация детской книги.

Добрый день! Нужно создать оригинальные стикеры и слова стикеры для наложения их на фото в галереи. Опыт приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу иллюстратора для детской книги. Создать обложку + примерно 20 иллюстраций + верстка. Книга на английском и русском языках. Размер 8.5 / 11 дюймов. Смешанный тип иллюстраций( полосный и разворотный) Стиль примерно как у Скотта Густафсона. Есть ТЗ на образы главных героев.
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