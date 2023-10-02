Сделать 30 открыток

Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо сделать 30 открыток с какими-нибудь фактами можно о животных, какие то интересные случаи и т.д. С нуля ничего прям рисовать не нужно, взять фон, поместить пару объектов и сверху текст красивым шрифтом. Открытки через ИИ не подходят.

Пишите свои цену за штуку или за полный проект.

3 месяца назад
premiumseo
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
odve
40 летАргентина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
$20
3 дня
RUBUSDT
Адекватная цена, изначально определились с шаблоном и все быстро сделали. Спасибо!
Быстро обсудили детали и согласовали макет. Заказ был принят с первого раза, оплата произведена сразу же. Спасибо за проект!