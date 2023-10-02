Добрый день, необходимо сделать 30 открыток с какими-нибудь фактами можно о животных, какие то интересные случаи и т.д. С нуля ничего прям рисовать не нужно, взять фон, поместить пару объектов и сверху текст красивым шрифтом. Открытки через ИИ не подходят.



Пишите свои цену за штуку или за полный проект.