Нарисовать арты для браузерной игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок131 просмотр
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Есть описание мира и примеры артов, нужно нарисовать сцены, иконки, персонажей, мемы + оформления для постов.

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3 месяца назад
achero
40 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад