Ищем иллюстратора для отрисовки 2-D сцен ролика

$70
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок143 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны крутые иллюстрации для 10-сек ролика такого плана: https://www.youtube.com/watch?v=psQnicSDUuA

Ролик будет состоять из 4 сцен и 5-ой - с контактной информацией.
Для утверждения нужна будет черновая отрисовка типа такой: https://cloud.mail.ru/public/1Bc9/7g9fXE8m1
Сценарий в процессе написания, будет готов через несколько дней.

Сроки комфортные - 3-4 дня

3 месяца назад
Sergey12rus
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад