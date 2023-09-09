Ищем иллюстратора для отрисовки 2-D сцен ролика

Нужны крутые иллюстрации для 10-сек ролика такого плана: https://www.youtube.com/watch?v=psQnicSDUuA



Ролик будет состоять из 4 сцен и 5-ой - с контактной информацией.

Для утверждения нужна будет черновая отрисовка типа такой: https://cloud.mail.ru/public/1Bc9/7g9fXE8m1

Сценарий в процессе написания, будет готов через несколько дней.



Сроки комфортные - 3-4 дня