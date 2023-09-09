Отрисовать логотип

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок8 просмотров
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Есть логотип в плохом качестве (оригинал отсутствует)
необходимо отрисовать заново в векторе и в PNG, JPG в хорошем качестве

Лого на сайте https://texa.kz/ в шапке

3 месяца назад
kairzhan79
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад