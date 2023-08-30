Резюме

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР — Сигарный Дом Фортуна

январь 2020 — настоящее время

· Подготовка различной полиграфии (упаковка продукции, вывески, баннеры, различная наружная и внутренняя реклама).

· Дизайн корпоративных презентаций.

· Подготовка рекламных баннеров для сайтов/соцсетей.

ДИЗАЙНЕР ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ — Рестораны Саввы Либкина

декабрь 2017 — август 2019

· Создание и правка ресторанных меню и другой полиграфии.

· Разработка и предпечатная подготовка различных макетов наружной и внутренней рекламы, POS и упаковочных материалов.

· Подготовка рекламных баннеров для сайтов/соцсетей.



ДИЗАЙНЕР ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ — Группа компаний GST Security Seals

май 2014 — август 2017

· Фотографирование и видеосъемка образцов продукции и корпоративных мероприятий.

· Ретушь различных графических материалов в Photoshop.

· Создание инфографики и креативных промо-открыток для продвижения бренда в соцсетях.

· Дизайн с учетом корпоративного стиля и предпечатная подготовка полиграфии и рекламно-выставочных материалов в Illustrator (реже в InDesign и CorelDraw).

· Разработка корпоративного каталога с использованием интерактивных возможностей InDesign.

· Создание 3D-моделей продукции, настройка материалов, скелетов и локаций для рендеринга отдельных изображений или анимационных роликов в Blender 3D.

· Создание в PowerPoint эффектных презентаций для различных семинаров и конференций.

· Разработка/редактирование видеоматериалов в AfterEffects: видеозаставок, промо-роликов, видео-открыток, внутрикорпоративных роликов и слайдшоу.

· Создание, настройка и редактирование корпоративных сайтов на WordPress.