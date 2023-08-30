ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР — Сигарный Дом Фортуна
январь 2020 — настоящее время
· Подготовка различной полиграфии (упаковка продукции, вывески, баннеры, различная наружная и внутренняя реклама).
· Дизайн корпоративных презентаций.
· Подготовка рекламных баннеров для сайтов/соцсетей.
ДИЗАЙНЕР ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ — Рестораны Саввы Либкина
декабрь 2017 — август 2019
· Создание и правка ресторанных меню и другой полиграфии.
· Разработка и предпечатная подготовка различных макетов наружной и внутренней рекламы, POS и упаковочных материалов.
· Подготовка рекламных баннеров для сайтов/соцсетей.
ДИЗАЙНЕР ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ — Группа компаний GST Security Seals
май 2014 — август 2017
· Фотографирование и видеосъемка образцов продукции и корпоративных мероприятий.
· Ретушь различных графических материалов в Photoshop.
· Создание инфографики и креативных промо-открыток для продвижения бренда в соцсетях.
· Дизайн с учетом корпоративного стиля и предпечатная подготовка полиграфии и рекламно-выставочных материалов в Illustrator (реже в InDesign и CorelDraw).
· Разработка корпоративного каталога с использованием интерактивных возможностей InDesign.
· Создание 3D-моделей продукции, настройка материалов, скелетов и локаций для рендеринга отдельных изображений или анимационных роликов в Blender 3D.
· Создание в PowerPoint эффектных презентаций для различных семинаров и конференций.
· Разработка/редактирование видеоматериалов в AfterEffects: видеозаставок, промо-роликов, видео-открыток, внутрикорпоративных роликов и слайдшоу.
· Создание, настройка и редактирование корпоративных сайтов на WordPress.
Портфолио
- Рекламные баннеры16 просмотров
- Полиграфическая продукция8 просмотров
- Реклама Бренда6 просмотров