Alx-Alx

Олексій Alx-Alx

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Резюме

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР — Сигарный Дом Фортуна

январь 2020 — настоящее время

·         Подготовка различной полиграфии (упаковка продукции, вывески, баннеры, различная наружная и внутренняя реклама).

·         Дизайн корпоративных презентаций.

·         Подготовка рекламных баннеров для сайтов/соцсетей.

 

ДИЗАЙНЕР ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ — Рестораны Саввы Либкина

декабрь 2017 — август 2019

·         Создание и правка ресторанных меню и другой полиграфии.

·         Разработка и предпечатная подготовка различных макетов наружной и внутренней рекламы, POS и упаковочных материалов. 

·         Подготовка рекламных баннеров для сайтов/соцсетей.


ДИЗАЙНЕР ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ — Группа компаний GST Security Seals

май 2014 — август 2017

·         Фотографирование и видеосъемка образцов продукции и корпоративных мероприятий.

·         Ретушь различных графических материалов в Photoshop.

·         Создание инфографики и креативных промо-открыток для продвижения бренда в соцсетях.

·         Дизайн с учетом корпоративного стиля и предпечатная подготовка полиграфии и рекламно-выставочных материалов в Illustrator (реже в InDesign и CorelDraw).

·         Разработка корпоративного каталога с использованием интерактивных возможностей InDesign.

·         Создание 3D-моделей продукции, настройка материалов, скелетов и локаций для рендеринга отдельных изображений или анимационных роликов в Blender 3D.

·         Создание в PowerPoint эффектных презентаций для различных семинаров и конференций.

·         Разработка/редактирование видеоматериалов в AfterEffects: видеозаставок, промо-роликов, видео-открыток, внутрикорпоративных роликов и слайдшоу.

·         Создание, настройка и редактирование корпоративных сайтов на WordPress.

#6Таргетированная реклама
#7Создание креативов
#15Создание иллюстраций
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#601
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-20
Иллюстрации и Рисунки

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Отзывы заказчиков

inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Нанести изображение на фото автомобиля (лого фирмы на микравтобусе)
Создание иллюстраций
Работа выполнена быстро и качественно, большое спасибо.
Оличный заказчик. Приятно иметь дело. Рекомендую!
Ответный отзыв
KutsenkoEl
Елена 
28 лет
2 года в сервисе
Была
год назад
$8
10 баллов
2 года назад
Разработать два креатива для рекламы
Создание креативовТаргетированная реклама
Замечательное сотрудничество, очень быстрое выполнение и качественна работа! Спасибо! Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$4/час
от $10от 1 дня
#16