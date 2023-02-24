KutsenkoEl

Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...
Доброе время суток! Напишу немного о том, чего хочу, а именно погрузиться в мир дижетализации и продвигать так свой бизнес. Ищу добросовестных фрилансеров для помощи
- $250Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $250
Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $8
Разработать два креатива для рекламы Нужны 2 креатива для таргет рекламы в инстаграм, форматом 1080х1080 ?? Реклама Косметических услуг в Польше 1-й креатив про мужские стрижки 2-й ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $350
Написание книги с нуляНеобходимо написать книгу (научная тематика) на 12 авторских листов, подробности в ТГ Требования:Главред - не менее 8Заспам - до 45%, вода - до 30% по text.ruКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- $250
Есть сайт, и у него проблемы по оптимизации через гугл консоль.Надо выполнить все возможные работы по оптимизации. Опыт работы от 1 года.Возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам.Указана ориентировочная стоимость. Дополнительно ждем ваших предложений в сообщениях.Сайт, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 месяцев назад