KutsenkoEl

Елена KutsenkoEl

 
26 летПольша/Гданьск
год на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Всегда рада хорошему сотрудничеству.

Доброе время суток! Напишу немного о том, чего хочу, а именно погрузиться в мир дижетализации и продвигать так свой бизнес. Ищу добросовестных фрилансеров для помощи

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$893
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Оптимизация сайта в гугл

    $250

    Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Оптимизация сайта в гугл

    $250

    Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написание книги с нуля

    $350

    Написание книги с нуляНеобходимо написать книгу (научная тематика) на 12 авторских листов, подробности в ТГ Требования:Главред - не менее 8Заспам - до 45%, вода - до 30% по text.ru

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Оптимизация сайта

    $250

    Есть сайт, и у него проблемы по оптимизации через гугл консоль.Надо выполнить все возможные работы по оптимизации. Опыт работы от 1 года.Возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам.Указана ориентировочная стоимость. Дополнительно ждем ваших предложений в сообщениях.Сайт, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
up_np
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
$250
9 баллов
3 месяца назад
Оптимизация сайта в гугл
Спасибо за доверие. Заказчик доверяет и проверяет, но не всегда на связи. Рекомендую для других фрилансеров
Второй раз сотрудничаю с ребятами, работой их довольна. Все сделали быстро, четко и качественно. Который раз подтвердили свой профессионализм!
Ответный отзыв
Alx-Alx
38 летУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
$8
10 баллов
4 месяца назад
Разработать два креатива для рекламы
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Замечательное сотрудничество, очень быстрое выполнение и качественна работа! Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$350
10 баллов
7 месяцев назад
Написание книги с нуля
Спасибо большое за необычный заказ! Был рад сотрудничеству!
Замечательное сотрудничество вышло! Очень ответственный подход к работе. Закончили работу даже раньше срока. Рекомендую Алексея. Думаю будем сотрудничать и дальше.
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up_np
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
$285
9 баллов
10 месяцев назад
Оптимизация сайта
Ответственный заказчик. Все отлично Спасибо
Приятно поработали с ребятами, завершили работу даже раньше сроков. Профессионалы своего дела, по этапно рассказывали и показывали что они делают. Буду сотрудничать и дальше в своих проектах. Рекомендую их, добросовестные люди.
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