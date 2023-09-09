Разработка этикетки для сыра.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок83 просмотра
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Разработать этикетку для сыра. Если будет изображена корова, то только с креативом каким-то)

3 месяца назад
baks555
41 годБолгария
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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