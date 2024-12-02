Обложка

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка11 просмотров

Доброго времени суток

Необходимо создать обложку к телефонному справочнику а-5 формата и флаер к ней

Наименование -Хмельниччина 2024-2025

Спонсоров нет

Печатает ТМ Тейлор (есть логотип)

Жду указаний по цене

Дизайн обложек
5 месяцев назад
grinvitch282
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
$10
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель. Оперативно и точно, по оговоренным правилам выполняет работу. Спасибо
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад

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