Требуется графический дизайнер для верстки буклета-гида по стилю для персонала. Буклет объёмом 5-10 страниц с исходниками. Необходимо умение работать с актуальными шрифтами, соблюдение полей и красивое размещение текста и изображений.
Обложка
Доброго времени суток
Необходимо создать обложку к телефонному справочнику а-5 формата и флаер к ней
Наименование -Хмельниччина 2024-2025
Спонсоров нет
Печатает ТМ Тейлор (есть логотип)
Жду указаний по цене
Выбранный исполнитель
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