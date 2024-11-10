Графический дизайнер для верстки буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки12 просмотров

Ищу граф дизайнера для верстки буклета - гайд по стилю для персонала.

Буклет должен состоять из 5-10 страниц. Исходники предоставлю.

Важно умение работать с актуальными шрифтами, соблюдение полей и красивое, понятное размещение текста и изображений.

Жду предложений!

5 месяцев назад
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