Ищу дизайнера для выполнения следующих задач: разработка макетов POSM материалов, дизайн графических и печатных материалов, pre-press подготовка макетов в печать, дизайн и верстка каталогов, дизайн сувенирной продукции и мерча, дизайн баннеров, инфографики, презентаций и других маркетинговых материалов. Необходима работа с фотоматериалами клиента, включая ретушь, обтравку и цветокоррекцию. Также предполагается участие в формировании брендбука и гайдлайнов по новым брендам компании, взаимодействие с подрядчиками и типографиями, контроль качества печати.