Необходимо доработать файл детской книги с использованием InDesign. Задачи включают верстку текста, создание оглавления, перенос заголовков, а также доработку обложки и суперобложки. Работа должна быть выполнена без использования скриптов и с учетом учебного уровня. Книга предназначена для второй возрастной группы и требует подготовки к печати.