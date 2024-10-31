Необходимо сверстать медиакит, акцентируя внимание на профессиональной верстке полиграфии. Ожидаются примеры работ только по медиакитам и указание стоимости услуг.
Дизайнера и верстка модного журнала
Я, Наталья, представляю лайфстайл издание и ищу дизайнера-верстальщика для модного журнала.
Важное требование: отклики рассматриваются только с портфолио.
Пожалуйста, свяжитесь со мной для дальнейшего обсуждения.
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