Дизайнера и верстка модного журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка9 просмотров

Я, Наталья, представляю лайфстайл издание и ищу дизайнера-верстальщика для модного журнала.

Важное требование: отклики рассматриваются только с портфолио.

Пожалуйста, свяжитесь со мной для дальнейшего обсуждения.

Верстка книг
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ирина
 
51 год
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
60 отзывов
6 месяцев назад

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